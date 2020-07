Gadgets gegen Gelsen: Was wirklich hilft

Invasive Arten erkennen

Institutionen wie die Veterinärmedizinisch Uni Wien analysieren Mücken auch, um invasive Arten zu erkennen. Seit einigen Jahren kommt etwa die Tigermücke auch in Europa vor, auch wenn sie sehr selten ist. Sie soll vor allem tropische Krankheiten wie das Dengue-Fieber übertragen. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) klärt auf, dass das Risiko, in Österreich eine solche Infektion durch einen Stich der Tigermücke zu bekommen, aber sehr gering ist. Trotzdem kontrolliert man den Gelsenbestand in Österreich permanent. Ein markantes Merkmal der Tigermücke ist ihr gestreifter Körper. Allerdings haben viele andere, heimische Arten solche Merkmale, weshalb es schnell zu Verwechslungen kommen kann.