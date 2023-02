Galaxy Book3: Drei neue Notebooks von Samsung

Beim Book3 Pro 360 ist das Display ein Touchscreen. Ein S-Pen-Stift ist im Lieferumfang enthalten. Der Bildschirm kann um 360 Grad geklappt werden, was dieses Notebook zum Convertible macht. Mit 1,66 Kilogramm ist es aber kein Leichtgewicht, weshalb man es wohl nicht allzu lange im Tablet-Modus nutzen wird.

Im Gegensatz zur Book2-Serie gibt es einen Qualitätssprung beim Display. Statt FullHD haben die Displays jetzt die Auflösung 2.880 x 1.800 Pixel , was Samsung als 3K bezeichnet. Zudem haben die Bildschirme eine Wiederholfrequenz von 120Hz , für eine flüssige Darstellung.

An der Front der Book3-Notebooks gibt es eine 1080p-Kamera für Videocalls, mit Licht- und Augenkontakt-Korrektur. Die 2 Mikrofone haben Geräuschunterdrückung und laut Samsung Studioqualität. Es gibt 2 Subwoofer mit je 5 Watt und 2 Lautsprecher mit je 2 Watt. Dolby Atmos wird unterstützt.

Zusätzlich betont Samsung die Konnektivität im eigenen Ökosystem. So werden die Notebooks mit einem USB-C-Ladegerät geladen, das man auch für das Samsung Smartphone nutzen kann. Galaxy-Smartphones und -Tablets können drahtlos als Second Screen genutzt werden. Außerdem kann man per Notebook diese Geräte steuern. Auch Drag-and-Drop ist möglich, um Dateien schnell und einfach zwischen Notebook, Smartphone und Tablet auszutauschen.

Preis und Verfügbarkeit

Da Samsungs weder das Book noch Book2 in Österreich anbietet, wird vermutlich auch das Book3 hier offiziell nicht erhältlich sein. Da es aber in Deutschland verkauft wird, kann es über diverse Händler relativ einfach bestellt werden.

Für das Galaxy Book3 Ultra muss man tief in die Tasche greifen, je nach Ausstattung werden zwischen 2.799 und 3.699 Euro fällig. Das Galaxy Book3 Pro 360 gibt es ab 1.799 Euro. Das GalaxyBook3 Pro wird ab 1.299 Euro verkauft.