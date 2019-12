Galaxy S gegen Galaxy S10: Was sich in 10 Jahren getan hat

Fazit: Größer, schneller, besser, aber kaum smarter

Was hat sich in zehn Jahren Smartphone getan? In Sachen grundsätzlicher Funktionalität erstaunlich wenig. Auch wenn das 2010er-Handy fast schon spielzeugartig klein wirkt, konnte ich damit bereits 2010 im Web surfen, mit Google Maps navigieren, über Spotify Musik hören und Fotos machen.

Die Qualität von all dem ist allerdings merkbar in die Höhe geschossen. Ich frage mich, ob das Galaxy S früher auch schon so langsam war und ich es einfach gewohnt war, dass das Öffnen einer App mehrere Sekunden dauert. Und dann ist da die Kamera. Waren Handy-Fotos damals meistens unbrauchbar, machen sie heute Kameras um Tausende Euros Konkurrenz.

Durch das Galaxy S ist mir außerdem bewusst geworden, wie sehr die Custom-ROM-Szene heute eingeschlafen ist. Die Gründe dafür sind logisch. Ich würde mir heute alleine schon aus Sicherheitsgründen nicht blindlings ein neues ROM von einem Forum auf das Handy laden. Die Spielerei - einschließlich des Nervenkitzels, ob man das Handy durch das Flashen brickt - war früher dennoch amüsant.

Falls sich jetzt jemand noch ernsthaft die Frage stellt, ob das Galaxy S heute noch halbwegs brauchbar ist: Die Antwort lautet natürlich nein. Abgesehen davon, dass alles ewig dauert, sind moderne Apps nicht mehr für die Nutzung unter einem derart alten System mit alter Hardware ausgelegt und stürzten meistens ab. Entsorgen werde ich mein Galaxy S aber dennoch nicht, da der gelegentliche Sprung in die Vergangenheit auch in einigen Jahren noch lustig sein dürfte.

Falls man jetzt aus der Entwicklung der vergangenen zehn Jahre auf die kommenden zehn Jahre schließen will, kann man prognostizieren, dass das Konzept Smartphone in seiner Grundform bestehen bleiben dürfte und nicht durch Dinge wie Smartwatches oder Augmented-Reality-Brillen verdrängt wird. Spekulieren könnte man, ob das 2029er-Galaxy dann vielleicht schon zehn oder zwölf Kameras auf der Rückseite hat.