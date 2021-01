Galaxy S21: Samsung lädt offiziell zu Unpacked-Event

Vorgestellt werden voraussichtlich 3 neue Smartphones der Galaxy-S21-Serie, das Galaxy S21, das Galaxy S21 Plus und das Galaxy S21 Ultra.

Das unter dem Titel "Welcome to the Everyday Epic" veröffentlichte Teaser-Video verrät nicht viel. Zu sehen ist lediglich ein in einem transparenten Würfel schwebendes Kameramodul. Details zu den Geräten sind aber bereits im Vorfeld durchgesickert.