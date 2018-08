Geleakte Fotos zeigen iPhone XS und Apple Watch Series 4

Das iPhone XS wird demnach in zwei Größen - 5,8 und 6,5 Zoll - und erstmals auch in der Farbe Gold angeboten. Die laut 9to5Mac von anonymen Quellen bestätigte Namensgebung sorgte ebenfalls für kuriose Debatten. Obwohl das X im iPhone X als die römische Zahl für Zehn ausgesprochen werden soll - iPhone „Ten“ - dürfte das wohl von vielen Käufern ignoriert werden. Spricht man die Buchstaben XS aus, klingt das wie das englische Wort „Excess“, was „Übermaß“ oder „Maßlosigkeit“ bedeutet. Das im Promo-Bild sichtbare Wallpaper wird ebenfalls von 9to5Mac zum Download angeboten.