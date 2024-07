Genesis GV60 Magma: Sportliches E-Auto kommt nach Europa

Genesis Motor, die Edelmarke des koreanischen Hyundai-Konzerns, hat den GV60 Magma erstmals vorgeführt. Die sportliche "High Performance"-Variante ist eine verbesserte Version des bereits seit 2022 in Europa erhältlichen Elektro-SUVs GV60.

Beim Goodwood Festival of Speed 2024 wurde der GV60 Magma als Konzeptwagen jetzt erstmals in Aktion gezeigt. Dabei kündigte das Unternehmen an, dass dieser als erster aus der Magma-Reihe 2025 in die Serienproduktion gehen wird.

