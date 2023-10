Die “Glassholes” sind wieder da – dank der Meta Quest 3

Menschen werden wieder ungefragt per Datenbrille gefilmt. Diesmal aber nicht mit der Google Glass.

Unter anderem kann man mit aufgesetztem Headset kochen oder der Boden wischen, während man sich nebenbei seine Lieblingsshow ansieht, wie der TikToker Kukurio59 in einem Video zeigt.

Die Datenbrille, mit der Menschen in der Öffentlichkeit ungefragt gefilmt und fotografiert werden, ist nun wieder da. Allerdings kommen die „Glassholes“ diesmal nicht von Google , sondern von Meta.

Kukurio59 nahm auch seine Erfahrung mit der Brille auf, als er in einen Lift einstieg.

Der Nutzer Cix Liv hingegen setzte die Meta Quest 3 im Kaffeehaus Fiddle Fig Café in San Francisco auf und bestellt damit einen Kaffee. Hier sind noch weitere Videos von neuen Glassholes-Träger*innen.

Zum Einsatz kam dabei der sogenannte Passthrough-Modus der Meta Quest. Dieser macht den Blick nach außen mithilfe von Kameras und Sensoren möglich. Ihm zufolge trete der Warping-Effekt , also das Verzerren der Bilder, dann auf, wenn sich Dinge in der Nähe des Headsets befinden.

Generell haben dem Start der Mixed-Reality-Brille Quest 3 von Meta zahlreiche Träger*innen schon ihre ersten Videos auf Tiktok, Instagram, X und YouTube veröffentlicht. Der VR-Künstler Jay Mayo hat das Headset etwa auf der New Yorker Comic-Con-Messe getragen und dabei andere Besucher*innen auf seinem Weg gefilmt.

Berichten zufolge liefen Träger*innen der Google Glass sogar Gefahr, angegriffen zu werden. Ein solcher Vorfall ereignete sich beispielsweise in San Francisco. In Paris hingegen wurde ein Mann attackiert, der ein ähnlich aussehendes Gerät trug. Das geht aus einem Bericht von TheVerge hervor.

Richtlinien zur Verwendung fehlen

Ob auch die Meta Quest 3 in öffentlichen Einrichtungen verboten wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Bei den smarten Ray Ban Stories jedenfalls hat Meta entsprechende Richtlinien für die Verwendung dieser Brille veröffentlicht. Unter anderem müssen Menschen proaktiv darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie gefilmt werden.

Für die Quest 3 scheint es (noch) keine ähnlichen Richtlinien zu geben. Zusätzlich ist es für Fremde schwierig zu erkennen, ob das Gerät aufzeichnet, zumal lediglich ein weißes Licht aufleuchtet.