Android könnte beliebtes iOS-Feature kopieren

Die Beta der neuen Google Play Services verrät, dass das Unternehmen an einem Dienst namens "Spot" arbeitet.

Google könnte einen Service zum Finden anderer Android-Geräte planen. Wie Apples "Wo ist?" soll der neue Dienst namens "Spot" die Geräte-Suche verbessern. Derzeit können nur Android-Geräte und Smartwatches geortet werden, wenn diese eingeschaltet und mit einem Google-Konto verbunden sind, die Standortermittlung aktiv ist und sie eine Internetverbindung haben, heißt es auf der Support-Seite.

Wie 9to5Google herausgefunden hat, soll das neue System alle Android-Geräte zu einem Such-Netzwerk verbinden ("Find My Device network"). Im Falle von Apples Gerätesuche wird ein Bluetooth-Signal versandt, das bei der Ortung hilft, auch wenn das Gerät offline ist. Das Signal kann von anderen iOS-Geräten erfasst werden, die den Standort in die Cloud senden - und man findet sein verlorenes Gerät wieder. So ähnlich soll auch Googles "Spot" funktionieren.

Handys, Tablets und Wearables finden

Nutzer*innen sollen den Service aktiv an- oder ausschalten können. Damit könnte man das eigene Gerät aus dem Netzwerk ausschließen und es würde nicht als Signalverstärker funktionieren. Ob sich neben Smartphones, Tablets und Smartwatches auch andere Geräte finden lassen, ist unklar. Es gibt lediglich den Hinweis, dass sich damit "Die Geräte anderer Leute" finden lassen sollen. Über Apples Netzwerk lassen sich auch Macs und AirTags finden. Ob der Dienst wirklich in Android integriert wird, bleibt aber abzuwarten.