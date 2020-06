Google bringt neue Android Wear App und Watchfaces

Bisher konnten Die Watchfaces nur direkt über die Smartwatch, und nicht per App, gewechselt werden. Die App wird auch neue Schnelleinstellungen bringen. So kann auf der Smartwatch rasch in den Theatre Mode (Display ganz aus) und Sunlight Mode (Display auf maximale Helligkeit) gewechselt werden. Die neue Android Wear App am Smartphone wird zudem Statistiken zum Akkuverbrauch und Speicherplatz der Smartwatch anzeigen.

Zurzeit gibt es sechs Smartwatches, die Android Wear nutzen: ASUS ZenWatch, LG G Watch, LG G Watch R, Motorola Moto 360, Samsung Gear Live und Sony SmartWatch 3.