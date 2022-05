Google macht die Emojis Schwarz-Weiß

Liebenswert und sympathisch

"Indem man so viele Details wie möglich weglässt, könnten Emojis flexibler sein und die Idee von etwas darstellen, anstatt das, was man gerade vor sich hat", gibt Google zu bedenken. Das gilt auch für Geschlecht, Haarfarbe und Hauttyp, die bewusst weggelassen werden. Bei Google gehe es darum, dass die Emojis „liebenswert und sympathisch“ sein sollen.



Es sei aber keineswegs einfach, Emojis in Schwarz-Weiß oder extrem minimalistisch darzustellen, heißt es im Developers Blog, „sondern sehr komplex.“ Google glaubt daran, mit der Noto-Emoji-Schriftart auf jeden Fall nicht nur etwas für Nostalgiker*innen kreiert zu haben, sondern, dass man diese Emojis besser in genutzte Plattformen und Technologien integrieren könne.

Sie würden auch im „Dark Mode“ ordentlich dargestellt, und man kann sie fett machen, ähnlich wie Text, um sie hervorzuheben.