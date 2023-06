Gmail für Android und iOS schreibt jetzt automatisch Mails

"KI, KI und noch mal KI" war dieses Jahr das Thema der Google-Entwickler*innenkonferenz I/O. Dabei wurde auch das "Help me write"-Feature vorgestellt, mit dem sich Nutzer*innen E-Mails schreiben lassen können. Die Funktion wird nun in den USA in den Gmail-Apps auf Android und iOS ausgerollt.

KI-Helfer schreibt Text

Nutzer*innen von Google Workspace Labs erhalten dabei beim Schreiben einer E-Mail einen "Help me write"-Knopf in der unteren rechten Ecke der App angezeigt. Drückt man darauf, öffnet sich ein Textfeld, in das man einen Prompt eingeben kann. Danach werden die Inhalte der E-Mail von einem KI-Helfer generiert.