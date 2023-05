Google öffnet Zugang zu ChatGPT-Konkurrenten Bard

Die Veröffentlichung des auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbots ChatGPT hat im Silicon Valley für gehörigen Wirbel gesorgt, auch bei Google. Zwar arbeitet man bei dem Unternehmen schon länger an Sprachmodellen, der Start des darauf basierenden hauseigenen ChatGPT-Konkurrenten Bard Anfang Februar wirkte dennoch überhastet. Man könnte spekulieren, dass Google Bard ursprünglich erst jetzt hätten vorstellen wollen. Am Mittwoch ging nämlich die Keynote der jährlich im Mai stattfindenden Konferenz Google I/O über die Bühne.

Stattdessen gab es nun in erster Linie Weiterentwicklungen zu berichten. Bard selbst soll einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Bislang konnte er nur von Anwendern in den USA und Großbritannien ausprobiert werden. Google erweitert das jetzt auf 180 Länder, darunter auch Österreich. Warteliste gibt es keine mehr. Mit einem Wermutstropfen: Im Unterschied zu ChatGPT spricht Bard vorerst weiterhin nicht Deutsch. Lediglich in Englisch, sowie nun auch in Japanisch und Koreanisch ist der Chatbot verfügbar. Weitere Sprachen sollen "in den nächsten Monaten" folgen.

Google will Bard künftig auch noch bildlastiger machen. So sollen Antworten künftig auch mit visuellen Elementen aufgewertet werden. Fragt man Bard etwa, welche Sehenswürdigkeiten man in einer Stadt besuchen soll, bekommt man neben einer Liste auch entsprechende Fotos. Auch kann man selbst Bilder hochladen und von Bard beschriften lassen. Weiterhin können Antworten jetzt besser in Apps wie Gmail und Docs exportiert werden.