Google Pixel 7a geleakt: So sieht das günstige Google-Handy aus

Das Google Pixel 7a dürfte für all jene besonders interessant sein, die auf der Suche nach einem kleinen Handy sind. Mit einer Display-Diagonale von gerademal 6,1 Zoll zählt das Mittelklasse-Smartphone - neben dem Samsung Galaxy S23 - zu den kleinsten Geräten am Markt.

Preis und Marktstart

Spannend wird außerdem, ob es das Google Pixel 7a dieses Mal offiziell nach Österreich schaffen wird. In der Vergangenheit waren die Google-Handys nämlich nur über Grauimporte oder Dritthändler verfügbar, was so manches Mal mit einem kräftigen Preisaufschlag verbunden war.

Wie viel das Pixel 7a offiziell kosten wird, ist noch unklar. Einen groben Richtwert liefert der Startpreis des Pixel 6a aus dem Vorjahr – hier im futurezone-Test. Dieses Mittelklasse-Handy kostete zum Marktstart 459 Euro - mittlerweile ist es in Österreich bereits ab 332 Euro zu haben.

Wann Google das Pixel 7a offiziell präsentieren wird, ist ebenso noch unklar. Die hauseigene Developer-Conference Google I/O, die Mitte Mai über die Bühne geht, würde sich - wie in den vergangenen Jahren - natürlich bestens dafür anbieten.