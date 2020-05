Google stellt Motorola Nexus 6 und HTC Nexus 9 vor

Mit dem Nexus 9 kehrt HTC in das Tablet-Geschäft zurück. Das Tablet sei mit einem 8,9 Zoll-Bildschirm "klein genug zum Tragen, aber auch groß genug zum Arbeiten". Der Rahmen besteht aus gebürstetem Aluminium, bei der Rückseite setzt man weiterhin auf Kunststoff. Mit an Bord sind eine acht Megapixel-Kamera auf der Rückseite, sowie eine 1,6 Megapixel-Kamera auf der Vorderseite. Als Prozessor wurde ein 64-bit NVIDIA Tegra K1 Prozessor mit 2,3 GHz verbaut. Die GPU von Keppler sorgt zudem für eine desktopreife Performance und Grafikleistung im Tablet-Format.

Das Nexus 9 wird in Österreich ab Mitte November über den Fachhandel in der 16-GB-WiFi- (UVP 399 Euro), 32-GB-WiFi- (UVP 489 Euro) und 32-GB-LTE-Ausführung (UVP 569 Euro) erhältlich sein. Der weltweite Vorverkauf über den Google Play-Store beginnt am 17. Oktober.

Clever ist auch das Tastatur-Case, das bereits im Vorfeld in einem Leak zu sehen war. Im zusammengeklappten Zustand wird das Nexus 9 vor Kratzern und Schmutz geschützt, die Abdeckung kann wie beim iPad "gefaltet" und in zwei verschiedenen Positionen als Standfuß für das Tablet verwendet werden. In der Hülle versteckt sich jedoch auch eine Chiclet-Tastatur, ähnlich jener des Microsoft Surface Pro 3, die per Bluetooth mit dem Tablet verbunden wird.