Google Nexus 6 und Nexus 9: Das ist zu erwarten

Google hat kein besonders großes Talent, Geheimnisse für sich zu behalten. Bereits in den letzten Jahren war im Vorfeld weitestgehend bekannt, was die neuen Google-Smartphones und -Tablets können werden. Auch dieses Jahr kam eine wahre Flut an Leaks daher, doch dieses Jahr waren die Gerüchte und veröffentlichten Bilder nicht eindeutig, immer wieder kam eine andere Information daher.