Google-Suchleiste verfolgt euch in neuen Android-Handys

Die Google-Suchleiste ist fester Bestandteil des Homescreens vieler Android-Nutzer*innen. Mit einem neuen Update dürfte sie jetzt noch flexibler werden, wie Android Authority berichtet.

Die Suchleiste wird künftig nicht mehr nur am Homescreen zu finden sein, sondern Nutzer*innen "verfolgen". Das bedeutet: Auch innerhalb des App-Drawers können Apps, Kontakte, Einstellungen sowie das Internet durchsucht werden. Das gelingt über eine „schwebende Suchleiste“, sprich über einen Button mit Google-Logo am unteren Rand des Bildschirms, wie in folgendem Video demonstriert wird:

