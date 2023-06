Googles Pixel Watch fällt auseinander

Googles Pixel Watch hat eine große Schwachstelle. So kann in manchen Fällen die Rückseite der Uhr einfach abfallen. Das haben mehrere Nutzer*innen unter anderem auf Reddit berichtet. In den meisten Fällen soll die hintere Abdeckung einfach abgefallen sein, als die Uhr vom Ladepuck entfernt wurde.