Günstiges Galaxy S23 FE soll sehr bald kommen

Der günstige Ableger der Flaggschiff-Reihe Galaxy S23 soll bereits in Kürze offiziell vorgestellt werden.

Samsung dürfte in Kürze das Galaxy S23 FE vorstellen. Die “Fan Edition” der Flaggschiff-Reihe ist in der Regel ein günstiger Ableger, der einige Zeit nach dem Release der Spitzenmodelle nachfolgt.

Nun ist wieder eine Reihe an Spezifikationen zu dem Smartphone durchgesickert. So soll das Handy über ein AMOLED-Display mit 6,4 Zoll Diagonale bei 120Hz verfügen. Je nach Markt soll das Herzstück entweder ein Snapdragon 8 Gen 1 oder ein Exynos 2200 sein. In Europa dürfte höchstwahrscheinlich das Exynos-Modell erscheinen.

Der Akku soll eine Kapazität von 4.500mAh haben, geladen werden soll er mit maximal 25W. Eine Hauptkamera mit 50 Megapixel, Weitwinkel mit 8 und Tele mit 12 sowie eine 10-Megapixel-Frontkamera runden das Paket ab.

➤ Mehr lesen: So stellt sich Samsung die Zukunft des Smartphones vor