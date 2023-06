Kein "Hey Siri" mehr: Apple plant nachhaltige Änderungen

Das Signalwort zu verkürzen stelle keine einfache Aufgabe dar. Siri muss in vielen verschiedenen Akzenten und Dialekten verstanden werden. Wenn man 2 Wörter verwendet, wie "Hey Siri", erhöhe dies die Wahrscheinlichkeit , dass ein System - etwa in smarten Lautsprechern - das Signal richtig erkenne. Eine einzelne Phrase dagegen sei etwas kniffliger.

Wer bisher mit Apples Sprachassistentin Siri eine Kommunikation starten oder lediglich einen Befehl übermitteln wollte, musste auf die allseits bekannten Signalwörter " Hey Siri " zurückgreifen. Das soll sich nun in Zukunft ändern.

Apple will Siri mehr Aufmerksamkeit schenken

Apple will Siri außerdem in Zukunft eine wichtigere Rolle verleihen. Die sprachgesteuerte Assistentin soll in einer Vielzahl von Drittanbieter-Apps ihren Platz finden und dort tiefgreifende Funktionen steuern können. Gut möglich, dass auch eine solche Ankündigung bei der WWDC präsentiert wird.