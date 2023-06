Apple-Event: Heute werden revolutionäre Neuerungen erwartet

Heute Abend findet mit der WWDC ein Apple-Event statt, das mit Hochspannung erwartet wird. Denn es wird davon ausgegangen, dass der iPhone-Hersteller einige revolutionäre Neuerungen präsentieren wird. - Seit langem soll es wieder einen "One More Thing"-Moment geben.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Gerüchte verdichtet, wonach Apple mit einer smarten Brille erstmals seit Jahren in eine komplett neue Produktkategorie vorstoßen wird. Und was den App-Store betrifft, kündigt sich für das kommende iPhone-Betriebssystem eine besonders tiefgreifende Neuerung an.

Die futurezone ist live vor Ort und wir berichten wieder wie gewohnt mit einem Liveticker von den aktuellen Neuvorstellungen. Die Keynote zur WWDC startet um 19 Uhr MESZ.

Diese Neuerungen werden auf WWDC erwartet:

iOS 17

iPadOS 17

macOS 14

watchOS 10

AR/VR-Headset

xrOS

15 Zoll MacBook Air

Mac Studio

Mixed-Reality-Headset

Auch wenn die smarte Apple-Brille mit besonders hochwertigen Komponenten ausgestattet sein soll, wird sie mit einem erwarteten Preis von rund 3.000 Dollar wohl eher nicht so rasch zu einem Massenprodukt werden.

Spannend bleibt jedenfalls, wie Apple das Betriebssystem (xrOS) für das Mixed-Reality-Headset umsetzen wird. Außerdem drängt sich die Frage auf, wie auf der Brille die Anwendungen dargestellt werden und wie es um einen diesbezüglichen App-Store steht.

Warum aber die smarte AR/VR-Brille für Apple ein ziemlich riskantes Spiel ist, haben wir in diesem Artikel analysiert.

➤ Mehr lesen: Alles zur smarten Apple-Brille zusammengefasst