Hinweise: Günstiges iPhone kommt unmittelbar nach Ostern

Seit Wochen herrscht Rätselraten, wann Apple endlich sein günstiges Einsteiger-iPhone auf den Markt bringen wird. In diesem Fall lagen mehrere Insiderquellen daneben. Zuletzt erwies sich ein kolportierter Starttermin am 03. April leider als falsch, was allerdings auch der Corona-Krise geschuldet sein könnte, die so ziemlich alles durcheinanderbrachte, was Firmen für das Frühjahr 2020 geplant hatten.

15. April als Starttermin wahrscheinlich

Die Hinweise sind mittlerweile aber unübersehbar, dass der iPhone-SE-Nachfolger wirklich nur mehr wenige Tage auf sich warten lässt. Während Techblogger Jon Prosser bereits seit Wochen den 14. oder 15. April als wahrscheinlichstes Veröffentlichungsdatum in den Raum geworfen hatte, liefert nun auch Apple einen konkreten Hinweis. So ist das iPhone 8, das von dem neuen iPhone abgelöst werden soll, nämlich über den Online-Shop von Apple nur mehr mit großer Lieferverzögerung zu haben.