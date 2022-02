HMD Global bringt neue Nokia-Smartphones ab 120 Euro

HMD Global hat auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona neue Smartphones von Nokia vorgestellt.

Die beiden Geräte der C21-Serie, das C21 Plus und das C21, richten sich an das Einsteiger-Segment und kommen mit einem Unisoc-Prozessor, 32 GB Speicher und einem 6,5 Zoll großen LCD-Bildschirm, der mit 720x1.600 Pixel auflöst. Als Betriebssystem kommt Android 11 Go zum Einsatz, die Geräte sollen 2 Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgt werden.