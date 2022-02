Patentstreit: Nokia nimmt Smartphones aus dem Online-Store

HMD Global, der Hersteller der Nokia-Smartphones ist in Patentstreitigkeiten verwickelt. VoiceAgeEVS LLC wirft dem Unternehmen vor, eines ihrer Patente verletzt zu haben. Konkret geht es um den Audiocodec EVS (Enhanced Voice Services), der für die Sprachübertragung bei zahlreichen Mobiltelefonen verwendet wird.

In der Folge dieses Patentstreits sind mehrere Gerichtsverfahren anhängig, wie HMD Global in einem Statement der futurezone mitteilt. Bis die Gerichte entschieden haben, habe der Hersteller "sichergestellt, dass keines der in Deutschland angebotenen und vertriebenen Geräte mehr EVS unterstützt".