Neuauflage des Nokia 6310 in Österreich erhältlich

Das Kult-Phone von Nokia, das für Millionen von Menschen den Einstieg in die mobile Telefonie bedeutete, erlebt ein Comeback. Ab sofort ist es in Österreich und Deutschland für einen Preis von 59,90 Euro wieder erhältlich. Mit an Bord ist auch das legendäre Spiel Snake.

Große Schriften, lauter Klingelton

Am Gehäuse mit seiner ikonischen Silhouette wurde nur wenig gedreht. Das Mobiltelefon verfügt über einen 2,8-Zoll-Bildschirm sowie große Tasten, auf denen sich Nachrichten schnell tippen lassen. Das Mobiltelefon will vor allem mit den großen Schriftoptionen und vergrößerten Menüs punkten und somit für Accessibility sorgen.

Dafür gibt es außerdem einen eigenen Modus: Diese Funktion kann die Ansicht des Geräts automatisch auf jeweils ein Symbol einstellen, die Schrift für bessere Lesbarkeit vergrößern und die Lautstärke maximieren, um keinen wichtigen Anruf zu verpassen.

Wochenlange Akkuladungen, gut geschützt gegen Stöße

Der Akku des Nokia 6310 hält zwischen den Ladevorgängen übrigens oft wochenlang. Nokia wirbt damit, dass das Mobiltelefon „für die nächsten 20 Jahre“ gebaut sei. Neben dem klassischen Schwarz ist das Kult-Phone in Dunkelgrün erhältlich. Auch wenn es einmal runterfallen sollte, geht das Nokia 6310 übrigens nicht kaputt: es ist widerstandsfähig genug, um Stöße und Erschütterungen zu überstehen.