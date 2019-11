Hofer verkauft ab sofort AirPods, Apple Watch, iPad und iPhone

Vergangene Woche hat der Diskonter Hofer bekannt gegeben, dass ab Donnerstag 28. November ein günstiger AirPods-Klon verkauft wird. Die kabellosen Maginon-Ohrhörer kosten lediglich 30 Euro und sind dem Original zum Verwechseln ähnlich.

In der Zwischenzeit hat Hofer zusätzliche Apple-Produkte in sein Sortiment aufgenommen. So werden ab sofort auch die originalen AirPods (2. Generation) für 139 Euro verkauft. Das iPhone 7 Plus (32 GB Speicher) wird zu einem Preis von 439 Euro angeboten, das iPad (6. Generation) kostet 299 Euro, die Apple Watch Series 3 GPS (38 mm) 199 Euro und die Apple Watch Nike Series 3 GPS (42 mm) ist für 229 Euro zu haben.