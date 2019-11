Hofer verkauft AirPods-Klon um 30 Euro

Der Diskont-Supermarkt Hofer springt auf den Zug der True Wireless In-Ear Kopfhörer auf und nimmt eine Apple-AirPods-Kopie in sein Sortiment auf. Die Maginon-Geräte kosten knapp 30 Euro und kommen – wie die recht offensichtlichen Vorbilder – in Weiß. Auch die Ladebox erinnert sehr an Apples Ohrhörer.

Mit einer Akkuladung kann man 3,5 Stunden durchgehend Musikhören, wie es heißt. Geladen werden die Ohrhörer in der Box, in der ebenfalls ein Akku integriert ist. Jener liefert Strom für bis zu vier volle Ladungen. In den Verkauf gehen die Maginon-Ohrhörer am Donnerstag den 28.11.

iPhone 7

Bereits ab sofort hat der Händler außerdem ein echtes Apple-Produkt im Angebot, nämlich das iPhone 7. In der 32-Gigabyte-Version kostet das Smartphone aus dem Jahr 2016 bei Hofer 379 Euro. Das ist immerhin 20 Euro günstiger als der aktuell günstigste Händler in Österreich.