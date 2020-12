Hofer verscherbelt iPhone SE

Wie bereits in der Vergangenheit lockt Hofer Kunden mit einem iPhone-Angebot. Seit Montag gibt es Apples Einstiegsgerät iPhone SE um 399 Euro in allen Filialen. Dabei handelt es sich um die 64-Gigabyte-Variante, die in schwarz und weiß verfügbar ist, und erst im April 2020 von Apple auf den Markt gebracht wurde (zum futurezone-Test).

20 Prozent günstiger

Hofer will mit dem Angebot, das 20 Prozent günstiger als bei Apple ist, einmal mehr auch seine HoT-Handytarife pushen. Ein Blick auf den freien Markt zeigt allerdings, dass das Schnäppchen nur auf den ersten Blick sensationell ist. So gibt es das Telefon mittlerweile ab etwa 430 Euro bei anderen Elektronik-Shops.