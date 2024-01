HP: Kuriose Erklärung, warum fremde Druckerpatronen gefährlich sind

Es ist ein altbekanntes Ärgernis für viele Besitzer*innen von Druckern: Will man nachgefüllte oder nicht originale Tintenpatronen nutzen, verweigern viele Geräte den Dienst. Das liegt oft nicht daran, dass die Patronen nicht nutzbar wären. Die Geräte arbeiten einfach prinzipiell nicht mit Patronen, die nicht von ihnen selbst stammen. Warum Hersteller nicht wollen, dass man zu den meist viel günstigeren Alternativen greift, lieft auf Hand. Denn sie verdienen oft nicht in erster Linie an den Druckern selbst, sondern eben an den Patronen.

HP-Chef Enrique Lores zufolge geht es den Firmen dabei aber gar nicht um den Gewinn. Vielmehr wolle man Nutzer*innen vor der Gefahr fremder Tintenpatronen schützen. Das sagt er zumindest in einem aktuellen Interview mit CNBC. “Wir wissen, dass das man Viren in die Patronen einschleusen kann”, so Lores. Dadurch könne Schadsoftware zum Drucker und dadurch auch in die Netzwerke gelangen.

Der entsprechende Teil beginnt in etwa bei Minute 3:30. Zuvor spricht Lores noch darüber, wie falsche Patronen die Drucker möglicherweise beschädigen.