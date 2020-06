Huawei bringt zahlreiche neue Produkte nach Österreich

Leider hat sich bei den Handelsbeschränkungen bezüglich Android-Bann nichts geändert, sodass das neue Premium-Flaggschiff ohne Google-Apps und -Services auskommen muss. Wie sich ein aktuelles, Google-freies Huawei-Handy im Alltag schlägt, haben wir uns hier angesehen.

Der Preis für das Huawei P40 Pro+ beträgt 1.399 Euro. Es ist in den Farben Ceramic White und Ceramic Black ab Ende Juni erhältlich.

Huawei MateBook X Pro

Im Gegensatz zu Google hat Microsoft von der US-Regierung eine Ausnahmeregelung erhalten und kann dadurch auch weiterhin Huawei-Laptops mit dem Windows-Betriebssystem beliefern. Und so kommen nun auch die aktuellen Versionen des Huawei MateBook X Pro und des MateBook 13 in Österreich in gewohnter Weise auf den Markt.

Das Huawei MateBook X Pro wird in der Version mit Intel Core i5-10210U Prozessor der 10. Generation mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher in den Handel kommen. Der Preis beträgt 1.599 Euro. Daneben gibt es das MateBook X Pro noch mit einem Intel Core i7-10510U mit 16 GB RAM und 1 TB Speicherplatz für 1.899 Euro. Beide Versionen verfügen über eine GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU und sind in der Farbe Space Grey ab Ende des Monats erhältlich.