Huawei: Mit Gratis-Reparaturen gegen Trump

Es ist alles so wie immer. Diese Devise ist derzeit immer wieder bei Huawei zu hören. Nachdem US-Präsident Donald Trump den chinesischen Smartphone-Hersteller Mitte Mai in die Krise stürzte, scheint sich nun wieder alles zum Guten zu wenden. Die Produktion läuft wieder, die USA zeigen sich gesprächsbereit und auch viele US-Firmen nehmen die Zusammenarbeit wieder auf.

Vorbild Apple Care

Diese Zuversicht teilt der Konzern auch öffentlich. Weltweit laufen Werbekampagnen, in denen man betont, dass alles so bleibt, wie es vor der Krise war. Den Konsumenten soll mit Fakten die Verunsicherung genommen werden. Das scheint zu funktionieren, die Verkaufszahlen haben zuletzt wieder zugelegt. Daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass weiterhin unklar ist, ob Huawei auch in naher Zukunft Smartphones mit Android baut oder auf ein anderes Betriebssystem setzen wird - zumindest das hauseigene Hongmeng bzw. ArkOS dürfte es voraussichtlich nicht werden.

Nachdem man die vergangenen zwei Monate um Schadensbegrenzung bemüht war, wagt sich Huawei nun wieder in das Rampenlicht. Mit “ Huawei Cares” will man Umsteiger davon überzeugen, ein Smartphone der P30-Reihe - sei es nun P30 Lite, P30 oder P30 Pro - zu kaufen. Das Angebot richtet sich, nach dem Vorbild von “ Apple Care”, an Nutzer, die besonders häufig auf Reparaturen angewiesen sind. Derzeit setzt man dabei noch auf eine Aktion statt, wie bei Apple, eine kostenpflichtige Garantieverlängerung. Wer eines der P30-Smartphones bis Ende Juli kauft, bekommt eine Reparatur von Bildschirm oder Gehäuserückseite innerhalb von zwölf Monaten kostenlos dazu.

Noch nicht ausgereizt

Dazu stellt man auch den Ende 2017 in Wien eröffneten Service Shop wieder in den Mittelpunkt. Dort können Huawei-Kunden ihre Geräte rasch reparieren lassen und sich Software-Support holen, beispielsweise beim Übertragen der Daten von einem alten auf ein neues Gerät. Die vergangenen 18 Monate seien sehr positiv verlaufen, wie Gabrijel Zelic, Service Manager bei Huawei Österreich, gegenüber der futurezone erklärt. Derzeit wickle man rund 650 bis 700 Reparaturen pro Monat ab, rund 70 Prozent davon können in weniger als einer Stunde erledigt werden. Dazu liegen mehr als 300.000 Bauteile für aktuelle Huawei-Geräte auf Lager.