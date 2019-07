Huawei und Android: Es bleibt kompliziert

Zwei Schritte vor, einer zurück: Am Samstag kündigte US-Präsident Donald Trump überraschend an, dass man US-Unternehmen wieder erlauben werde, mit Huawei Geschäfte zu machen. Doch nun schränkt Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, die vermeintliche Einigung zwischen USA und China ein. „Das Handelsministerium wird lediglich zusätzliche Ausnahmen gewähren, wo es ohnedies breite Verfügbarkeit gibt, mehr nicht“, so Kudlow gegenüber dem TV-Sender Fox News.

Das bedeutet: Die US-Regierung lockert die Sperre lediglich etwas. Bauteile, wie Smartphone-Chips oder Kamera-Module, die man ohnedies auch von anderen Herstellern beziehen könnte, dürfen wieder geliefert werden. Alles, was die nationale Sicherheit gefährde, sei davon ausgenommen. Dass der chinesische Smartphone-Hersteller von der „Entity List“ gestrichen werde, stehe derzeit nicht zur Debatte. Man wolle „keine Generalamnestie“ gewähren, wie Kudlow betont.

Widerstand unter Republikanern

Damit wird sich voraussichtlich nur auf dem Papier etwas ändern. Denn viele US-Firmen beliefern Huawei bereits seit Wochen wieder. Chip-Hersteller wie Intel und Micron umgehen die Handelssperre, indem sie ihre Waren nicht als US-Produkte deklarieren. Wie stark die Sperre gelockert wird, entscheidet sich am Dienstag, wenn das Handelsministerium über die Details verhandelt. Der politische Druck, vor allem vonseiten Trumps Parteikollegen, wächst.

Floridas Senator Marco Rubio bezeichnete das Vorgehen Trumps als „katastrophalen Fehler“, der die Glaubwürdigkeit aller Warnungen vor Huawei zerstören werde. Er kündigte bereits an, dass man einem derartigen Deal im von den Republikanern kontrollierten US-Senat nicht zustimmen werde. „Es wird viel Widerstand geben, wenn zu viele Zugeständnisse gemacht werden“, sagte Lindsay Graham, Senator von South Carolina.

Google fürchtet China-Allianz

Damit bleibt vor allem Googles Rolle weiterhin unklar. Sowohl Google als auch Huawei betonen stets, dass sich für bestehende Konsumenten nichts ändern soll. Diese werden weiterhin Apps aus dem Google Play Store herunterladen und Sicherheitsupdates erhalten können. Doch ob neue Smartphones künftig auch mit Android ausgeliefert werden können, ist noch nicht geklärt. Android ist kostenlos und für jeden Hersteller frei verfügbar, für die kommerzielle Nutzung der Google-Dienste, beispielsweise des Google Play Store, ist jedoch ein Lizenzabkommen mit Google erforderlich. Dieses ist unter dem derzeitigen Embargo nicht möglich.