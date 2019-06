US-Embargo aufgehoben: Warum Huawei nie wieder so wird wie zuvor

Unklar ist, wie Huawei mit seinem intern entwickelten Betriebssystem Ark OS verfahren wird. Bereits in den vergangenen Wochen umwarb man intensiv Entwickler, die ihre Apps in Huaweis App Gallery anbieten sollen. Mit einer hauseigenen Alternative zu Googles Play Store könnte sich Huawei unabhängiger von der US-Konkurrenz machen. Obwohl Huawei stets öffentlich betonte, dass man mit der Google-Partnerschaft zufrieden sei, dürfte die Situation ein Weckruf für Huawei und andere chinesische Unternehmen gewesen sein. Eine mögliche Allianz unter chinesischen Herstellern wäre fatal für Google: Allein die größten vier chinesischen Smartphone-Hersteller hatten im ersten Quartal 2019 kumuliert 40 Prozent Marktanteil (Counterpoint Research). Bereits die nächsten Präsentationen - im September präsentiert Huawei traditionell seine neuen Kirin-Chipsätze auf der IFA in Berlin - dürften den Weg weisen, ob Huawei langfristig auf Google setzen oder sein eigenes Software-Ökosystem aufbauen wird.

Hardware: So wenig USA wie möglich

Auch bei den Zuliefer-Unternehmen dürfte sich einiges ändern. Bereits kurz nachdem die Trump-Maßnahme bekannt wurde, befragte Huawei alle Zuliefer-Betriebe, ob diese US-Bezug hätten - sei es nur eine Außenstelle mit einem Mitarbeiter dort. Wie der Fall des britischen Chip-Designers ARM zeigt, kann auch das offenbar Probleme mit dem US-Handelsministerium verursachen. Und auch US-Konzerne haben mittlerweile damit begonnen, ihre Produktion aus China in andere Staaten zu verlagern, um möglichen Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung im Handelskrieg auszuweichen.

Ungelöst bleiben auch andere Konflikte: Die US-Regierung übt weltweit politischen Druck auf Regierungen von verbündeten Staaten aus, um zu verhindern, dass chinesische Konzerne am Aufbau der 5G-Netze beteiligt werden. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken. Auch in Österreich versuchte Berichten zufolge der US-Botschafter Einfluss auszuüben. Zudem befindet sich Meng Wanzhou, CFO von Huawei und Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei, weiterhin in Haft in Kanada. Die USA hatten einen Haftbefehl gegen sie verhängt, weil ein Huawei-Tochterunternehmen trotz Sanktionen gegen den Iran den Staat mit Hardware versorgt haben soll.

Gründer gibt sich transparenter

Der als öffentlichkeitsscheue Ren Zhengfei wagte sich nach der Inhaftierung seiner Tochter des öfteren an die Medien. Zuletzt legte er auch offen, dass Huawei durch den Handelskrieg wohl allein in den kommenden zwei Jahren Umsätze von 30 Milliarden US-Dollar oder mehr entgehen dürften. Das Ziel, dieses Jahr zum größten Smartphone-Hersteller der Welt aufzusteigen, wird man wohl ebenso verpassen. Zugleich gab er sich aber auch versöhnlich: Man solle Produkte wie Smartphones nicht politisieren und diese nach ihrem Nutzen beurteilen. Zudem bot er Apple an, das Unternehmen mit 5G-Modems für ihre Smartphones zu beliefern.

Mit dem Gründer öffnete sich auch das Unternehmen zuletzt deutlich stärker und versucht damit das Argument der USA, man sei nicht transparent genug, zu entkräften. Ob das Wirkung zeigen wird, werden die nächsten Monate zeigen.