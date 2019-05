Huawei-Krise: Liebeserklärungen statt Panikverkäufe von Kunden

Dabei veröffentlichte man zwar lediglich das bisher bekannte Statement und bedankte sich für das Verständnis, der Tenor der Kommentatoren ist aber durchgehend unterstützend. Diese üben vorwiegend Kritik an der Entscheidung der US-Regierung, insbesondere an Präsident Donald Trump, und betonte, dass man „jetzt erst recht“ an Huawei festhalten wolle.

Der Ton wird schärfer in China

Töne wie diese sind auch auf chinesischen Social-Media-Plattformen zu finden, wo chinesische Nutzer nun dazu auffordern, Huawei zu unterstützen und US-Konkurrenten, wie Apple, ebenfalls vom chinesischen Markt auszuschließen. Auf dem Twitter-Pendant Weibo sowie Douyin (hierzulande als TikTok bekannt) gingen zahlreiche Hashtags und Beiträge zum Thema viral. Ein Hashtag, der übersetzt in etwa „Huawei braucht die USA für seine Produktion nicht“ bedeutet, wurde bis heute mehr als 58 Millionen Mal aufgerufen. Auch der Slogan „Los China! Los Huawei!“ ist in zahlreichen Beiträgen und Kommentaren zu finden.

Die Influencerin Luo Yufeng, die auch als Sister Feng bekannt ist, löste mit einem Beitrag gegen Huawei sogar einen Shitstorm aus. „ Huawei hätte früher zusammenbrechen sollen“, schrieb diese auf Weibo. Ihr schlug daraufhin viel Hass der Nutzer entgegen, auch der chinesische Elektronikhändler Suning meldete sich öffentlich zu Wort. „Auf der Würde anderer tritt man nicht herum“, schrieb der Einzelhändler und gab an, dass man Luo keine Smartphones mehr verkaufen würde. Derzeit kursiert auf der Messenger-Plattform WeChat auch ein Lied, in dem Chinesen zum Handelskrieg ermutigt werden.

Anreize für iPhone-Umsteiger

Einem Bericht der chinesischen Tageszeitung China Press zufolge habe ein Unternehmen aus der Provinz Jiangsu seinen Angestellten auch mit Kündigung gedroht, wenn diese mit US-Produkten, wie iPhones und Essen von McDonalds oder KFC erwischt werden oder gar planen, dort Urlaub zu machen. Ein Foto dieses Memos ging viral, die Online-Community reagierte aber eher spöttisch auf die Maßnahme – auch da viele US-Ketten, wie McDonalds, KFC und Starbucks, mittlerweile in China allgegenwärtig sind.

Bereits im Vorjahr, nachdem die Tochter des Huawei-Gründers in Kanada festgenommen wurde, gab es auf Social Media zahlreiche kuriose Aktionen und Boykott-Aufrufe. Ein Textilhersteller gab damals bekannt, dass Mitarbeitern, die Apple-Produkte verwenden, Beförderungen verwehrt bleiben könnten. Zugleich bot man an, den Kauf von Huawei-Smartphones für Mitarbeiter finanziell zu unterstützen. Zahlreiche andere Unternehmen zogen in den vergangenen Monaten mit ähnlichen Maßnahmen nach.

Huawei-Gründer warnt vor Nationalismus

Eine Entwicklung, die wesentlich für den weiteren Verlauf des Handelskrieges zwischen USA und China sowie die Zukunft von Huawei sein könnte. Huawei verkaufte allein im Vorjahr 105 Millionen Smartphones in China, mit 34 Prozent Marktanteil dominiert man das Geschäft in der Heimat, während Apples Verkaufszahlen um ein Drittel eingebrochen sind. China ist der größte Smartphone-Markt der Welt, vor Indien und den USA.