Huawei: "Wir haben das bessere Design als Apple"

So hielt Huawei-Produktmanager Yang Yong bei seiner Keynote in München zum Erstaunen vieler Journalisten im Saal mehrfach eine Apple Watch hoch, um im Vergleich zur angekündigten eigenen Watch zu folgendem Schluss zu kommen: "Eine Smartwatch muss in erster Linie wie eine Uhr aussehen, deshalb haben wir uns bei unserer Watch für eine runde Form entschieden. Ich denke, dass wir das bessere Design als Apple haben", meinte Yang selbstbewusst.

In der Tat zählte die Huawei Watch beim Mobile World Congress im Februar in Barcelona zu den größten Überraschungen und konnte im futurezone-Hands-on mit guter Verarbeitung und flüssiger Software punkten. Ein Veröffentlichungsdatum steht zwar immer noch nicht fest. Aufgrund angeblicher Probleme mit Android Wear wurde der Marktstart von Frühsommmer auf Herbst verschoben. Auch soll das Gehäuse noch geringfügig schlanker werden.