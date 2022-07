Hyundai verspricht bisher günstigstes E-Auto

Hyundais Marketingchef Andreas-Christoph Hofmann verspricht auf einem Kongress in Prag, dass es bald sein bisher günstigstes E-Auto geben wird. Dabei soll es sich um einen Kleinwagen handeln. „Jeder in der Branche weiß, dass die Zielmarke für ein solches Fahrzeug bei 20.000 Euro liegt“, so Hofmann auf dem Automotive-News-Kongress.

Konkurrenz schläft nicht

Neben Hyundai haben auch VW, Cupra und Skoda ab 2025 ein E-Auto zu einem billigen Einstiegspreis für Europa angekündigt. Als Preismarke stand eine Summe von 25.000 Euro im Raum.



Hyundai will bis 2030 insgesamt 11 E-Autos auf den Markt bringen, berichtet heise.de. Der Hyundai Ioniq 6 soll in Europa noch 2022 auf den Markt kommen und eine Reichweitevon bis zu 600 km haben.

Abstriche bei Billig-E-Autos

Da vor allem Kleinwagen in Europa beliebt sind, adressiert der Auto-Hersteller diesen Markt auch entsprechend. Doch bisher muss man bei E-Autos mit niedrigen Preisen noch große Kompromisse eingehen. So sind jene in der Regel sehr klein, haben eine geringe Reichweite und eine vergleichsweise magere Ausstattung.