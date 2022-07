Ioniq 6 präsentiert: Das ist das neue Hyundai-Elektroauto

Das neue Elektroauto von Hyundai zeichnet sich in erster Linie durch seine stromlinienförmige Silhouette , den markanten Pixel-Lichtern , einem modernen Innenraum sowie einer hohen Reichweite aus. "Der Ioniq 6 bietet eine absolute Premium-Experience zu einem leistbaren Preis", wie es ein Hyundai-Manager bei der Vorpremiere des E-Autos bezeichnete.

Das unverwechselbare Design kommt mit einem Radstand von 2,95 Meter und einer Gesamtlänge von 4,86 Meter . Damit ist der Ioniq 6 etwas kleiner als der Mercedes EQS und ziemlich exakt so groß wie ein Tesla Model S.

Der Innenraum soll einen privaten Rückzugsort darstellen, der nicht nur dazu diene, um von A nach B zu kommen. Der Ioniq 6 sei so konzipiert, dass man im Auto auch arbeiten und sich ausruhen kann. Insofern lasse sich etwa ein Laptop auf der Mittelkonsole abstellen und die Sitze im Cockpit können nahezu zur Gänze nach hinten geneigt werden.

Die nominale Reichweite (WLTP) des Ioniq 6 gibt Hyundai mit 610 Kilometer an. Der Verbrauch des Elektroautos ist besonders niedrig und wird mit lediglich 14 kWh/100 km ausgewiesen. Hyundai verspricht, mit regelmäßigen OTA-Updates die Effizienz des Antriebsstrangs noch weiter zu verbessern und dadurch die Reichweite zu erhöhen und den Verbrauch zu senken.

So wurde die Effizienz der Batterie erhöht und gleichzeitig die Effizienz des Motors gesteigert. In Kombination mit der aerodynamischen Silhouette und einem leicht überarbeiteten Antriebsstrang sei es möglich gewesen, die Reichweite um 100 Kilometer zu steigern .

Akku, Motor und Ladefunktionen

In der Basisversion steckt ein Akku mit einer Kapazität von 53 kWh. Die Long-Range-Variante zieht ihre Energie aus einer 74,4-kWh-Batterie. Die E-GMP-Architektur unterstützt sowohl eine 400-V- als auch 800-V-Ladeinfrastruktur. Mit der maximalen Ladeleistung von 350 kW soll sich unter idealen Bedingungen der Akku in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen.

In Sachen Motorisierung will Hyundai eine ganze Reihe verschiedener Antriebe bieten - welche konkret, wurden bei der Vorpremiere nicht erwähnt. Das Topmodell mit AWD-Antrieb verfügt jedenfalls über 2 Elektromotoren, die eine kombinierte Leistung von 239 kW (325 PS) liefern und auf ein Drehmoment von 605 Nm kommen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h geht sich damit in 5,1 Sekunden aus.

Praktisch ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mit der Elektrogeräte mithilfe eines Adapters über die Ladebuchse des Fahrzeug angeschlossen werden können. Neben der Außensteckdose gibt es eine weitere herkömmliche Steckdose unter dem Rücksitz, mit der Laptops oder andere Geräte aufgeladen werden können. Hinzu kommen insgesamt 4 USB-C-Anschlüsse sowie ein USB-A-Anschluss.