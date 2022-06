Hyundai Ioniq 6: Neue Bilder zeigen das kommende Elektroauto

Erste Teaser-Bilder hat Hyundai bereits vor wenigen Tagen veröffentlicht . Diese deuten eine aerodynamisch gestaltete Stromlinien-Silhouette an. Neue Bilder verraten nun einige Details des kommenden Elektroatos.

Ioniq 6 basiert auf Konzeptfahrzeug Hyundai Prophecy

Zu sehen ist unter anderem, dass Hyundai seinem unkonventionellem Lichtdesign treu bleibt. Auch ein Vorgeschmack auf die Front und das Fließheck ist auf den neu veröffentlichten Teaser-Bilder zu sehen.

Der grundlegende Look des Ioniq 6 orientiert sich offenbar an dem futuristischen Konzeptfahrzeug Hyundai Prophecy orientiert, das im März 2020 präsentiert wurde. Der Ioniq 6 wurde schon mehrfach in freier Wildbahn erspäht - gut getarnt bei etlichen Testfahrten.