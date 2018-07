Hyundai will Feststoffakkus für E-Autos marktreif machen

Der Autokonzern Hyundai kündigte an, in das Start-up Ionic Materials zu investieren. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Feststoffbatterien für Elektroautos. Bei derartigen Akkus wird der flüssige Elektrolyt in heutigen Lithium-Ionen-Akkus durch ein festes Material ersetzt. Dadurch erhofft man sich eine sicherere Bauweise und höhere Endergiedichte.