Ikea verkauft smarte Steckdose mit Strommess-Funktion um 10 Euro

Ikea hat ein neues Produkt zu seinem Smarthome-Sortiment hinzugefügt: Inspelning. Dabei handelt es sich um eine smarte Steckdose, die den Stromverbrauch des angesteckten Geräts messen kann. Mit Tretakt (7 Euro) bietet Ikea bereits eine smarte Steckdose an, allerdings ohne Strommess-Funktion.

Um Inspelning per App zu steuern und den Stromverbrauch abzulesen, muss es mit dem Smart-Hub Dirigera genutzt werden. Der kostet 60 Euro.

Inspelning ist um 10 Euro erhältlich. In Deutschland ist die smarte Steckdose bereits in einigen Filialen verfügbar, aber noch nicht auf der Website gelistet – dafür aber in anderen Ländern, wie etwa Belgien. In Österreich findet man Inspelning ebenfalls noch nicht auf der Website, es dürfte aber bald soweit sein.