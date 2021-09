Ikea bringt neue smarte Lampen-Lautsprecher

Ikea erweitert seine Serie an vernetzten Sonos-Lautsprechern der Marke Symfonisk und bringt eine neue Variante des Gerätes in Form einer Lampe auf den Markt. Diesmal ist es eine Tischleuchte, bei der sich die Lampenschirme wechseln lassen. Konkret soll das Grundgerät der Leuchte in Schwarz und Weiß angeboten werden. Dazu gibt es 4 verschiedene Lampenschirme, wahlweise aus Textil oder in einer Glasvariante.

Das Gerät unterstützt alle Funktionen, die man von Sonos-Lautsprechern kennt. Man kann per App Musik, Radio oder Podcasts von verschiedenen Diensten wie Spotify, oder YouTube Musik abspielen. Auch das Koppeln mit anderen Sonos-Geräten und anschließendes Multiroom-Streaming funktionieren. Nicht unterstützt wird in der Regel das Abspielen von Musik über Bluetooth.