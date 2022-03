Intel stellt neue Arc-Grafikprozessoren vor

Intel hat am Dienstagabend die neuen Arc-A-Grafikprozessoren vorgestellt. Diese sollen in zahlreichen Mobilsystemen verfügbar sein, darunter Intel-Evo-Geräte. Intel Arc 3 soll vor allem Gamer*innen begeistern, in dem für verbessertes 1080p-Gaming gesorgt wird.



Ein Notebook, das auf Arc A370M mit Arc 3 basiert, soll mehr als 60 Bilder pro Sekunde in beliebten Spielen wiedergeben können. Bei Intel Arc 5 und Arc 7 ist die Grafik- und Rechenleistung noch einmal verbessert. Während Arc 3 Notebooks bereits ab sofort vorgestellt werden können, dauert es noch bis zum Sommer, bis die Arc 5- und Arc 7-Modelle ausgeliefert werden.

Kooperation mit Gaming-Studios

Die Arc-A-Serie der Grafikprozessoren basiert auf Intels neuer Mikroagentur für leistungsfähige Grafikdarstellungen. Diese wurde speziell für Gamer*innen und Menschen, die viele Inhalte am Computer generieren, entwickelt.

Es werden alle mobilen Gaming-Technologien unterstützt. Zudem würde Intel mit Gaming-Studios weltweit kooperieren, um alle Next-Gen-Titel für Arc-Grafikprozessoren zu optimieren.