iOS 14: Diese neuen Funktionen sollen auf das iPhone kommen

Neue Messages-Funktionen

Offenbar arbeitet Apple an einer Reihe neuer Features für iMessage. So soll es dann unter iOS 14 möglich sein, andere Kontakte in einem Gruppen-Chat zu markieren. Ähnliche wie bei Slack sollen Nutzer eine Push-Nachricht durchgestellt bekommen, wenn sie mit einer @-Markierung persönlich erwähnt wurden.

Außerdem soll es möglich werden, gesendete Nachrichten im Nachhinein zu verändern. Damit es allerdings nicht zu Verwirrungen und Missverständnissen kommt, will Apple editierte Nachrichten gut ersichtlich ausweisen und die Bearbeitungen nachvollziehbar darstellen.

Mehr Freiheit für Apple-Nutzer

Ein großer Kritikpunkt gegenüber Apple lautet seit Jahren, dass der iPhone-Hersteller seine Nutzer in seinem Ökosystem einsperrt. Dies soll sich mit iOS 14 zumindest zum Teil ändern.

Denn mit der neuen Betriebssystemversion soll es offenbar möglich werden, Apps von Drittanbietern als Standard-Anwendungen am iPhone einzustellen. Dadurch können iPhone-Nutzer beispielsweise den Chrome-Browser statt dem Safari-Browser wählen oder Gmail statt die Mail-App von Apple einstellen.