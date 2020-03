iOS 14: Hinweise auf neue Produkte und neuen iPhone-Homescreen

Kleinere Software-Neuerungen

Darüber hinaus sind noch kleinere Neuerungen in der kommenden iOS-Software durchgesickert. So soll nun auch Drittanbieter-Apps ihre Wallpapers in das Wallpaper-Einstellungsmenü importieren können. Eine neue AR-App und mehr Funktionen für HomeKit zeichnen sich ebenso ab.

Außerdem wird Apple offenbar in die Foto-App eine Art Wettbewerbs-Sektion einbauen. Unter #ShotOniPhone könnte man seine besten Fotografien ablegen, die anschließend automatisch veröffentlich werden und an verschiedenen Fotowettbewerben teilnehmen.

iOS 14 im Herbst, WWDC unklar

Wann iOS 14 offiziell präsentiert wird, ist unklar. Ob die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2020, die für traditionellerweise im Juni stattfindet, auch dieses Jahr wie gewohnt über die Bühne gehen wird, darf bezweifelt werden. Zahlreiche Tech-Konzerne haben nämlich ihre Konferenzen aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus abgesagt beziehungsweise verschoben.

Die kommende Apple-Software iOS 14 wird jedenfalls nicht vor Herbst 2020 verfügbar sein. Bis dahin kann sich noch vieles ändern. Die Informationen aus dem Code der Vorabversion sind daher mit Vorsicht zu genießen.