Notfall-Update: Neues iOS sollte dringend installiert werden

Apple hat am Donnerstagabend iOS 15.3.1 sowie iPadOS 15.3.1 veröffentlicht. Nutzer*innen von iPhones und iPads sollten die Aktualisierung so schnell wie möglich installieren. Hintergrund ist eine Sicherheitslücke in der Browser-Engine Webkit. Schon durch das simple Öffnen von Webinhalten könne so gefährlicher Code auf den Geräten ausgeführt werden.

Laut Angaben von Apple wird die Lücke bereits aktiv ausgenutzt. Die Nutzung von älteren iOS-Versionen könnte somit ein ernstes Sicherheitsrisiko für die eigenen Geräte bzw. Daten darstellen.

So installiert ihr iOS 15.3.1

Um das neue System zu installiert, müsst ihr auf euren Geräten die Einstellungen, dann “Allgemein” und “Softwareupdate” aufrufen. Anschließend sollte euch die Installation bereits vorgeschlagen werden. Ein Klick auf “Laden und installieren” setzt den Download schließlich in Gang.