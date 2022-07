iOS 15.6 is da: Das ist neu

Apple hat die Updates auf iOS 15.6 und iPadOS 15.6 veröffentlicht. Da allerdings schon die neueste iOS-Version 16 in Vorbereitung ist (hier im futurezone-Test), sollte man sich wenige Neuerungen erwarten.

Bei der Version 15.6 hat sich Apple vor allem bemüht, Fehler zu beheben. Darunter ein Bug, der den Systemspeicher als voll anzeigt, obwohl genügend Platz verfügbar ist. Auch an Safari wurde gearbeitet. Es wurde ein Fehler behoben, durch dem man in einem neuen Tab beim Aufrufen einer URL auf die zuletzt besuchte Seite weitergeleitet wurde. Zudem wurde ein Problem mit Braille-Geräten behoben. Sie waren durch einen Bug in Apple Mail langsamer geworden oder reagierten nicht mehr.

Neues Feature für TV-App

Eine neue Funktion wird aber mitgeliefert. Wer über die Apple-TV-App Live-Sport anschaut, kann jetzt pausieren, neu starten oder zurück spulen. Für Nutzer*innen in Österreich wird das aber keinen Vorteil bringen. Live-Sport ist derzeit nur für Apple-TV+-Kund*innen in wenigen Regionen verfügbar, darunter Großbritannien, USA und Kanada. Deutschland und Österreich sind nicht dabei.