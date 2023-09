iPhone 15 Pro Max zerlegt: So sieht die Tetraprism-Kamera aus

Der detaillierte Teardown von iFixit gewährt tiefe Einblicke in das Innenleben des neuen Apple-Spitzenmodells.

Der Reparatur-Score

So lassen sich beispielsweise keine Komponenten eines iPhone 15 Pro in ein anderes iPhone 15 Pro übertragen. Als dies bei einem Lidar-Sensor versucht wurde, hat die Kamera-App nicht mehr funktioniert. "Ohne die Möglichkeit, Komponenten austauschen zu können, leidet die Reparierbarkeit dramatisch", schreibt iFixit.

Außerdem können nur originale Ersatzteile direkt von Apple verwendet werden. Jede Reparatur, die von einem externen Reparatur-Shop durchgeführt wird oder wenn man selbst Komponenten tauscht, muss zusätzlich beim Apple-Support eingemeldet werden.

All das mache es nicht gerade einfach, ein iPhone zu reparieren, heißt es in dem Blogpost. In Sachen Reparatur-Score bewertet iFixit das iPhone 15 Pro Max mit 4 von 10 möglichen Punkten.

