iPhone explodiert in der Hand eines 11-jährigen Mädchens

In Kalifornien ereignete sich ein Zwischenfall mit einem Smartphone. Diesmal war es ein Apple iPhone 6, das zu brennen begann und explodierte – während es von einem 11-jährigen Mädchen verwendet wurde, berichtet 23ABC.

Kayla Ramos sagte, dass sie in ihrem Kinderzimmer saß. Sie hielt das iPhone 6 gerade in ihrer Hand. Plötzlich sprühten Funken aus dem Smartphone. Sie erschrak und warf es auf ihr Bett. Dort brannte das iPhone Löcher in die Decke des Kinderbetts. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht aus. Kayla blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.