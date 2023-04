Die automatische Unfallerkennung des iPhone 14 und iPhone 14 Pro kann sich auch in Situationen auslösen, in denen keine Gefahr herrscht. Apple gibt nun Empfehlungen ab, was man machen sollte, wenn ein Notruf unabsichtlich getätigt wurde.

Apple versuchte bereits, die Fehlalarme durch ein Softwareupdate im Zuge des Rollouts von iOS 16 zu reduzieren. Nun veröffentlichte das Unternehmen ein Supportdokument, in dem es empfiehlt, nicht aufzulegen, wenn versehentlich ein Anruf ausgelöst wird. Stattdessen solle man dem Rettungsdienst erklären, dass man keine Hilfe benötigt. Gleichzeitig löschte Apple eine Passage, in der geraten wurde, einfach aufzuhängen, wenn der Anruf bereits getätigt wurde.