Jackery Explorer 500 im Test: Riesen-Akku wird von Sonne geladen

Die mobile Powerstation samt Solarpaneel erweist sich im Test als leistungsstark und robuster, als der Hersteller glaubt.

Alles gleichzeitig: Das Solarpaneel lädt die Powerstation, diese versorgt eine Luftpumpe.

Mit dem Explorer 500 hat das US-amerikanische Unternehmen Jackery einen mobilen Akku im Angebot, der mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann. Mit einer Kapazität von 518 Wattstunden kann er eigentlich schon als Ersatz für einen Generator herhalten, weshalb er auch als "Powerstation" bezeichnet wird. Ansprechen soll er u.a. Personen, die gerne im Freien unterwegs sind und dabei nicht auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten wollen, aber auch jene, die sich daheim auf große Stromausfälle vorbereiten wollen - also Glamper und Prepper gleichermaßen.

Pro & Contra Toggle Infobox Pro Hohe Kapazität reicht für Strombedarf unterwegs lange Zeit aus

Mit Tragegriff und 6,4 Kilogramm Gewicht dennoch halbwegs transportierbar

Kann mehrere Geräte gleichzeitig an unterschiedlichen Anschlüssen aufladen

Sehr simple, logische Handhabung

Eingebaute LED-Lampe: Nützlich in Notsituationen, leuchtet sehr lange

Laut Hersteller auch bei minus 10 und plus 40 Grad Celsius einsatzfähig

Soll nicht nass werden, hält Regen aber aus Contra USB-Anschlüsse laden nur mit 7,5 Watt gegenüber USB-C mit bis zu 100 Watt

Lüftergeräusch bei höheren Ladeleistungen könnte empfindliche Ohren nerven

Keine Warnung bei niedrigem Ladestand

Kühlschrank ja, Fön nein Der Hersteller Jackery wurde 2012 von einem ehemaligen Batterietechniker bei Apple im Silicon Valley gegründet. In den USA ist die "Blackout"-Problematik größer als hierzulande, die Angst vor einem Stromausfall also verbreiteter. Der Explorer 500 soll die zum Teil nehmen. Er weist neben drei 12-Volt-Anschlüssen und drei USB-Ports (kein USB-C mit höherer Ladeleistung) eine Schuko-Steckdose auf, über die man bis zu 500 Watt mit 380 Volt ziehen kann. Bei vollgeladener Powerstation kann man mit dieser Leistung einen Haushaltskühlschrank über mehrere Stunden betreiben. Welche Geräte sich sonst noch damit betreiben lassen: Fernseher, Ventilator, Router, Luftpumpen, Kühlboxen. Dazu kann man natürlich Smartphones, Laptops, Tablets, Actioncams etc. aufladen. Geräte mit höherer Leistungsaufnahme als 500 Watt unterstützt die Powerstation jedoch nicht, etwa Elektrogriller, Mikrowellen, Bohrmaschinen, Haarföns oder Wasserkocher. Bei höheren Ladeleistungen wird im Inneren des Explorer 500 ein Gebläse aktiviert, um den Akku zu kühlen. Das passiert bereits bei Leistungen um 30 Watt, wie beim Schnellladen von Smartphones. Das Gebläse läuft dabei aber nicht dauerhaft. Das Geräusch ist nicht besonders laut und störend, aber in ruhigen Innenräumen fällt es auf.

Eine Kühlbox mehrere Stunden lang mit Strom zu versorgen, ist für den Jackery Explorer 500 kein Problem © Jackery

SOS-Licht, aber keine Ladestandwarnung Mit ihrem Tragegriff kann man die 6,4 Kilogramm schwere Powerstation leicht transportieren. An der Seite gibt es auch eine LED-Taschenlampe, die nicht besonders hell ist, aber sehr sparsam. Angeblich leuchtet sie auch bei nur noch einem Prozent Ladestand noch ganze 24 Stunden. Außerdem kann sie bei längerem Tastendruck selbstständig ein SOS-Signal abgeben. Wieviel Strom noch im Akku verbleibt und mit welcher Leistung er gerade abfließt, erkennt man an einem kleinen Display an der Vorderseite. Dessen Beleuchtung schaltet sich nach ein paar Sekunden ab, kann aber per Knopf daneben reaktiviert werden. Warnsignale, dass sich der Stromvorrat dem Ende zuneigt, gibt es bei der Explorer 500 Powerstation nicht. Man muss den Ladestand also selbst im Auge behalten.

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Jackery Explorer 500 Kapazität: 518,4 Wh

Batterie: Lithium-Ionen

Gleichspannungseingang: 24 Volt

Ausgänge: 1 x 230 Volt, 50 Hz AC (max. 500 W), 1 x 12 V, 10 A, 2 x 12 V, 7 A, 3 x USB-A, 5 V

Gewicht: 6,4 kg

Abmessungen: 30 x 19,3 x 24,2 cm

Betriebstemperatur: -10 bis +40 Grad Celsius

Lebenszyklen: mehr als 500 Jackery Solarsaga 100 Spitzenleistung: 100 W

Netzspannung: 18 V

Strom: 5,55 A

Zusätzliche Ausgänge: 1 x USB-A, 5 V, 2,4 A, 1 x USB-C 5 V, 3 A

Abmessungen gefaltet: 61 x 53,5 x 3,5 cm

Abmessungen entfaltet: 122 x 53,5 x 2 cm

Gewicht: 4 kg

Solarpaneel zum Aufklappen Aufladen kann man den Explorer 500 über ein Netzladegerät, über den 12-Volt-Anschluss im Auto oder über ein Solarpaneel. Mit dem Solarsaga 100 hat Jackery ein passendes im Angebot. Mit Tragegriffen ausgestattet, lässt sich dieses annähernd quadratische Teil zu einer 122 mal 53 Zentimeter breiten Fläche auffalten. An der Rückseite klappt man zwei Standfüße aus, holt ein Kabel hinter einem Reißverschluss hervor, steckt dieses in die Powerstation und schon wird aufgeladen. Das Solarsaga 100 kann auch alleinstehend genutzt werden, etwa um bis zu zwei Smartphones per USB- und USB-C-Anschluss aufzuladen. Die Kombination mit der Powerstation bietet sich allerdings an, um stets die maximale Ladeleistung zu erhalten. Das Solarpaneel erzeugt bei optimalen Bedingungen Strom mit 100 Watt. Laut dem Hersteller soll es den Explorer 500 in rund 14 Stunden laden können. Die Annahme ist klarerweise sehr optimistisch. Auf einem Wiener Balkon hat das Paneel den Ladestand der Powerstation an einem durchgehend sonnigen ganzen Tag um 30 Prozent erhöht.

Das Gespann aus Explorer 500 und Solarsaga 100 auf dem Balkon © David Kotrba