Jetson One: Ein-Personen-Fluggerät vorgestellt

Es erinnert schon ein wenig an Szenen aus Star Wars, in denen Luke Skywalker mit einem Landspeeder über den Wüstenplanet Tatooine fliegt. Aber anders als im fiktionalen Universum ist der Multikopter echt, den die schwedische Firmen Jetson Aero nun vorgestellt hat. Ein YouTube-Video zeigt das Flugauto in Aktion: